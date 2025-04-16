Прокуратура внесла представление гендиректору «ПЖРТ Промышленного района» за плохое содержание домов

Прокуратура Промышленного района Самары по итогам проверки внесла представление генеральному директору управляющей компании АО «ПЖРТ Промышленного района» за ненадлежащие содержание домов. Об этом сообщили в АО «ЭнергосбыТ Плюс», по запросу которого проведена проверка.

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«В многоквартирных домах No 304, 306, 318а, 318б, 318в на проспекте Карла Маркса специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" выявили неисправность элеваторных узлов и отсутствие регуляторов температуры горячего водоснабжения. А это может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью горожан»,— отмечается в сообщении компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором «ПЖРТ Промышленного района» является Владимир Трифонов.

В феврале стало известно, что начальник ремонтно-эксплуатационного участка № 4 АО «ПЖРТ Промышленный района» предстанет перед судом из-за упавшего на 68-летнюю пенсионерку дерева. Уголовное дело расследовано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, небезопасных для жизни или здоровья потребителей).