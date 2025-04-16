В Самарской области из детсада эвакуированы более 300 человек из-за пожара

Пожар начался в микрорайоне Южный город в Самарской области днем в среду, 16 апреля. Сообщение о происшествии в Волжском районе поступило на пульт оперативных служб в 13:43 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что на территории горит камыш. Площадь активного горения составляет 0,3 га.

В настоящее время огонь тушат 54 специалиста и 16 единиц техники. Никто не погиб и не пострадал. Из местного детского сада эвакуированы 306 человек.

Георгий Портнов