В Самарской области из детсада эвакуированы более 300 человек из-за пожара
Пожар начался в микрорайоне Южный город в Самарской области днем в среду, 16 апреля. Сообщение о происшествии в Волжском районе поступило на пульт оперативных служб в 13:43 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Установлено, что на территории горит камыш. Площадь активного горения составляет 0,3 га.
В настоящее время огонь тушат 54 специалиста и 16 единиц техники. Никто не погиб и не пострадал. Из местного детского сада эвакуированы 306 человек.