В Орске возбудили уголовное дело из-за длительного подтопления жилого дома

В Орске возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Во время проверки прокуратура Октябрьского района установила, что дом на ул. Кутузова, 32А на протяжении 2024 года периодически подтапливало водой из-за прорывов водопровода. Ресурсоснабжающая организация устраняла протечки, но принятые меры не обеспечили герметизации трубопровода.

Длительное подтопление многоквартирного дома привело к повреждению его конструкций. Здание признали аварийным. Из-за затопления подвальных помещений были нарушены санитарно-гигиенические условия при нахождении в квартирах из-за постоянно повышенной влажности.

Прокуратура Октябрьского района контролирует ход расследования уголовного дела.

Руфия Кутляева