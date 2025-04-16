«Уральские локомотивы» перестали выпускать «Ласточки»

Предприятие «Уральские локомотивы» прекратило выпуск поездов «Ласточка», их заменят поезда «Финист». Об этом рассказал руководитель центра управления проектами «Уральских локомотивов» Григорий Голубев. Поезд «Ласточка» производили с 2013 года, всего предприятием было выпущено более 1,2 тыс. вагонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Голубева, основное отличие «Финиста» от «Ласточки» — в изменении тяговой системы. Это дает возможность по-разному компоновать многовагонные составы, тогда как ранее было возможно выпускать только пятивагонные или 10-вагонные составы. В «Финисте» изменился интерьер, в частности, усовершенствовали кресла, установили в них розетки, изменили систему видеоинформирования, добавили багажные полки, изменили компоновку кресел и туалетные модули.

Помимо этого, «Финист» отличается внешне, он более эргономичный, что позволяет экономить электроэнергию. В более новых моделях «клюв», закрывающий сцепку головного вагона и защищающий ее от снега, делают с автоматическим открыванием.

Завод «Уральские локомотивы» сегодня, 16 апреля посетил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. По его словам, в 2027 году будут тестировать и передавать на испытания первые поезда для высокоскоростных магистралей, которые будут следовать по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Серийное производство планируют запустить одновременно с испытаниями и сертификацией образцов.

Анна Капустина