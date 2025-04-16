Врио губернатора Денис Паслер посетил предприятие «Уральские локомотивы»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер осмотрел завод «Уральские локомотивы». Во время визита он обсудил с главой предприятия Олегом Спаи производство первых в стране тепловозов и электровозов для высокоскоростных магистралей, которые будут следовать по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В конце следующего года должна начаться активная сборка, в 2027 будут полноценно тестироваться и передаваться на дорогу и испытания первые два поезда, так что задач очень много»,— рассказал господин Паслер. По его словам, на заводе сейчас работают 5 тыс. человек, после ввода новых цехов площадью 67 тыс. кв. м численность сотрудников увеличится более чем на тысячу человек.

Директор группы «Синара» Виктор Леш сообщил, что первый образец рамы немоторной тележки сейчас находится на испытаниях, уже готов первый образец моторной тележки. Сейчас заключают договора и согласовывают техзадания, чтобы выпустить два головных образца и запустить серийное производство одновременно с испытаниями и сертификацией образцов. «Это очень серьезная работа по синхронизации всех графиков»,— отметил он.

Напомним, до конца 2026 года на предприятии планируют построить испытательный и конструкторский центры, административный корпус, корпуса для формирования компонентов кузова и для проведения пусконаладки электропоездов. Монтаж технического оборудования для производства высокоскоростных поездов начнут в марте 2026 года, завод сможет выпускать 157 вагонов скоростных поездов и 157 вагонов высокоскоростных поездов.

Анна Капустина