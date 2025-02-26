Вице-премьер замерил скорость

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев проинспектировал ход строительства новых корпусов завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область) для выпуска новых электропоездов. Участники совещания по вопросу развития высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург заявили об «обнадеживающих» темпах работ, анонсировали завершение создания полигона для испытания нового поезда на участке железной дороги Москва-Тверь и утвердили конструкторские решения в проекте.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая поездка заместителя председателя правительства России Виталия Савельева на завод "Уральские локомотивы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рабочая поездка заместителя председателя правительства России Виталия Савельева на завод "Уральские локомотивы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вице-премьер РФ Виталий Савельев посетил «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины») спустя год после визита на предприятие президента Владимира Путина. В феврале 2024 года глава государства протестировал поезд «Финист» и провел совещание, на котором обсудил создание ВСМ Москва — Санкт-Петербург за 1,7 трлн руб. В апреле РЖД и «Уральские локомотивы» подписали договор на изготовление, сертификацию и поставку двух головных образцов высокоскоростных поездов. Стоимость контракта составила 12 млрд руб. К 2028 году предприятие должно поставить 28 высокоскоростных поездов.

На территории «Уральских локомотивов» до конца 2026 года планируют построить испытательный, конструкторский центры, административный корпус, корпуса для формирования компонентов кузова и для проведения пусконаладки электропоездов. Общая площадь новых объектов составит 67 тыс. кв. м. Виталий Савельев начал осмотр «Уральских локомотивов» со строящегося цеха пуско-наладочных работ — одного из ключевых звеньев по выпуску высокоскоростных поездов. Вице-премьера сопровождали министр транспорта России Роман Старовойт, гендиректор — председатель правления РЖД Олег Белозеров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.

Генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев заверил, что монтаж технического оборудования для производства высокоскоростных поездов начнется в марте 2026 года. «Будет дооснащение завода энергоресурсами. Производственные мощности "Уральских локомотивов" увеличатся кратно»,— подчеркнул он. Господин Уфимцев отметил, что основанием цеха пуско-наладочных работ станет мощная силовая плита, которая способна выдержать «беспрецедентные нагрузки».

В ходе осмотра действующих производственных площадок гендиректор «Уральских локомотивов» Олег Спаи отметил, что после завершения реконструкции на заводе смогут выпускать 157 вагонов скоростных поездов и 157 вагонов высокоскоростных поездов. «Если пересчитать в вагонах "Финиста", мощность будет 450 вагонов. Трудоемкость нового поезда в 2,3 раза будет больше»,— пояснил он. Господин Спаи добавил, что цикл запуска одного высокоскоростного поезда составит 20 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая поездка заместителя председателя правительства России Виталия Савельева на завод "Уральские локомотивы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рабочая поездка заместителя председателя правительства России Виталия Савельева на завод "Уральские локомотивы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В соответствии с контрактом в год нам надо будет производить по 18 высокоскоростных восьмивагонных поездов. Если посчитать, предприятие должно выдавать по вагону в сутки»,— сказал он.

После экскурсии Виталий Савельев провел совещание по вопросам реализации проекта ВСМ Москва–Санкт-Петербург, в ходе которого отметил, что темпы строительства новых корпусов завода «обнадеживают и внушают оптимизм». «Все идет в рамках утвержденного графика: и строительство самого завода, и строительство поезда»,— сказал вице-премьер. Завершив вступительную речь, господин Савельев передал слово министру промышленности и торговли России Антону Алиханову, который участвовал в совещании дистанционно, однако дальнейшее обсуждение участники совещания провели в закрытом от прессы формате.

В ходе брифинга Виталий Савельев отметил, что к моменту создания высокоскоростного поезда в 2028 году в России должно завершиться строительство участка железной дороги Москва-Тверь протяженностью в 129 км, который станет испытательным «полигоном для нового высокоскоростного поезда».

«Эти решения мы обсуждали на совещании вместе с представителями завода, РЖД, строительными компаниями, очень важно, чтобы все вопросы вовремя решили, и мы были уверены в том, что в 2028 году у нас пойдет поезд Москва-Санкт-Петербург»,— подчеркнул господин Савельев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство нового цеха завода "Уральские локомотивы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Строительство нового цеха завода "Уральские локомотивы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что инжиниринговый центр госкомпании совместно с группой «Синара» разработал новые конструкторские решения по высокоскоростному поезду. «Сегодня на совещании мы выделили то, что будет устанавливаться на новый поезд. Это новый шаг в инженерном искусстве для России. Следующие поезда будут абсолютно другими, более высокого качества»,— заверил он. По словам господина Белозерова, максимальная скорость нового поезда составит 400 км в час, а эксплуатационная — 360 км в час. «За скорость 350 км в час на сегодня вышло всего несколько стран. Мы не догоняем, а сразу становимся в ряд с лучшими инженерными мыслями и странами в мире»,— сказал он.

Олег Белозеров отметил, что участники проекта «постоянно работают над совершенствованием модели поезда».

«Решения, которые принимались год назад, уже не могут быть сильно изменены, поскольку уложены в общую схему, но доработки и новые решения по предстоящей новой серии поездов уже появляются»,— пояснил он.

По словам главы РЖД, в создании нового высокоскоростного поезда принимают участие более 160 производств. «Практически все из них новые, все нужно было дорабатывать»,— отметил господин Белозеров. Он добавил, что участники проекта ведут дискуссии по «уточнению некоторых параметров» нового поезда. «График очень напряженный, но выполняется вовремя. Срывов по исполнению графика по поезду пока нет»,— подчеркнул Олег Белозеров.

Василий Алексеев, Верхняя Пышма