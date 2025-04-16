Завершена разработка проекта по реконструкции зернового терминала КСК

В Новороссийске завершили разработку проектной документации инвестиционного проекта «Строительство четвертой линии выгрузки», который реализует АО «Зерновой терминал «КСК», узнал «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Зерновой терминал КСК» Фото: Пресс-служба АО «Зерновой терминал КСК»

Сумма инвестиций не называется. Строительство четвертой линии выгрузки позволит увеличить мощности по перевалке зерна до 12 млн т, расширить мощности по хранению зерна до 250 тыс. т. Планируется прием груза с судов до 7 тыс. DWT.

Зерновой терминал КСК входит в «ДелоПортс» — холдинговая компания, владеющая стивидорными активами Группы компаний «Дело» в порту Новороссийска. В структуру активов входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная Компания «Дело».

Алена Воробьева