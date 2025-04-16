«Коммерсантъ» запустил новый медиаресурс об инвестициях

Издательский дом «Коммерсантъ» объявляет о запуске проекта «Ъ-Инвестиции». Теперь все ключевые новости о рынке инвестиций, эксклюзивы, тренды и аналитика доступны в рамках одного раздела.

Проект позволит тем, кто стремится сохранить и приумножить капитал, разобраться в том, как устроен фондовый рынок, в многообразии существующих и появляющихся инвестиционных инструментов, а также быть в курсе ключевых событий на рынке.

Вы уже можете узнать о том, кто такие брокеры и доверительные управляющие и чем они отличаются друг от друга, чего ждать от рынка российских акций в этом году, какие паевые инвестиционные фонды (ПИФы) стали самыми доходными по итогам первого квартала, а также как инвестировать в бриллианты и автомобили.

Впереди читателей ждет еще больше интересных материалов. В фокусе — практическая польза, чтобы и начинающие, и опытные инвесторы могли получить полезную информацию, которая позволит принять оптимальное инвестиционное решение.

Команда «Ъ-Инвестиций»