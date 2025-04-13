В Новороссийске мусорный полигон не потушили за месяц

Сегодня, 13 апреля, ровно месяц с момента возгорания мусорного полигона в Новороссийске. Все это время свалка продолжает тлеть. Площадь подслойного тления сократилась до 150 кв. м. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Согласно опубликованной информации, в работах по тушению возгорания задействованы 17 единиц техники. Отсыпано более 79,5 тыс. кубометров грунта».

Ранее, 11 апреля 2025 года, площадь тления мусорного полигона в Нероссийские уменьшилась со 180 кв. м. до 160 кв. м. Изначально на момент пожара 13 марта 2025 года огонь охватил 2,5 тыс. кв. м свалки.

За этот месяц 18 марта спасателям удалось локализовать возгорание. Однако 26 марта на мусорном полигоне произошел сход грунта. Новый очаг пожара удалось оперативно локализовать. После этого площадь подслойного тления свалки стала сокращаться. Экологи зафиксировали попадание фильтрата с горящего полигона в реку Озереевка, а Роспотребнадзор — превышение в воздухе вредных веществ.

Переносить и рекультивировать полигон после тушения возгорания власти Новороссийска не планируют. Собственник свалки, ООО «Терра-Н», объявило тендер на реконструкцию свалки ТБО. Согласно данным, опубликованным на сайте «Госзакупки», работы оценены в 1,1 млрд руб.

Алена Воробьева