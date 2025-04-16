В Уфе возбудили уголовное дело о поджоге

В Уфе возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Обвинение предъявят 36-летней жительнице Благовещенска, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, у подозреваемой не сложились отношения с родителями бывшего мужа. Вечером 15 апреля она пришла во двор дома по проспекту Октября, облила автомобиль бывшего свекра горючей жидкостью и подожгла. Когда владельцы машины выбежали на улицу, между фигуранткой уголовного дела и ее бывшей свекровью произошел конфликт. Подозреваемую задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Майя Иванова