В Челябинской области проверят расходование 3 млрд рублей на жилье сиротам

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области совместно со Счетной палатой РФ проверит реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот. Аудиторы оценят расходование региональным министерством социальных отношений 3 млрд руб. за 2023-2024 годы и первый квартал 2025-го, сообщает пресс-служба КСП.

Специалисты проанализируют использование бюджетных средств на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также сотрудникам КСП необходимо изучить достижение результатов подобных мероприятий и дать оценку экономию средств.

Виталина Ярховска