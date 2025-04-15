На кладбище Ялты нашли заброшенное место захоронения Алексея Катышева

Съемочная группа Андрея Малахова обнаружила на ялтинском кладбище заброшенную могилу актера Алексея Катышева, известного по ролям в популярных советских киносказках. Артист скончался 30 ноября 2006 года, сообщается в выпуске программы «Малахов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru

Как заявлялось в передаче, участок, где похоронен Алексей Катышев, заброшен и не посещался 19 лет. На месте погребения установлен ветхий деревянный крест с ржавой табличкой.

В эфире одна из трех дочерей актера, Яна Катышева, опровергла информацию о семейных разногласиях. «В журналах постоянно пишется, что мама плохая, издевалась над ним, выгоняла, нас настраивала. Нас никто не настраивал. Мы были с папой на связи, встречались и помогали, когда он остался без денег»,— рассказала она.

Согласно озвученной в студии информации, в последние годы жизни Алексей Катышев находился в тяжелом положении, оставшись без работы и средств к существованию.

Анна Гречко