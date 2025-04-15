Силуанов посоветовал регионам повысить эффективность строительства жилья

Минфин считает необходимым повышать эффективность строительства жилья, в том числе увеличивая производительность труда. Также предлагается повысить эффективность расходования бюджетных средств в дорожной, инфраструктурной и коммунальной отраслях, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«До сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры у нас. Повышать эффективность нужно тех денег, за которые как раз отвечают субъекты Российской Федерации, муниципалитет. Вот на что нужно обращать внимание больше, а не сейчас, в условиях финансовых ограничений, говорить: давай еще новые программы расширим и так далее»,— сказал господин Силуанов.

Так министр финансов ответил на предложения регионов о расширении отдельных программ и выделении дополнительных средств поддержки льготным категориям. Он предложил им использовать «свои финансовые возможности» и добавил, что из федерального бюджета выделяется достаточное количество средств.

Екатерина Отрашкевич