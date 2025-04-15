Вход в Эрмитаж станет бесплатным накануне Дня Победы
Вход в Государственный Эрмитаж сделают бесплатным 8 мая в честь приближающегося 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ
Бесплатные билеты можно будет оформить на официальном сайте Эрмитажа, в пресс-службе учреждения предупредили, что их размещение будет осуществляться поэтапно. Также бесплатные билеты будут оформлять непосредственно в кассах Главного музейного комплекса и Главного штаба 8 мая.
«Подробнее о порядке посещения музея 8 мая будет сообщено дополнительно»,— сообщили в пресс-службе.
Также в Эрмитаже напомнили, что 9 мая традиционно является выходным днем для музея. В этот день все экспозиционные комплексы будут закрыты для посещения.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Эрмитаж с 1 апреля войдет в список музеев программы «Серебряный возраст».