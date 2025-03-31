Эрмитаж с 1 апреля войдет в список музеев программы «Серебряный возраст»

Жители Санкт-Петербурга пенсионного и предпенсионного возраста смогут посетить Эрмитаж по бесплатному электронному сертификату. Музей вошел в число участников программа «Серебряный возраст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Шарова, Коммерсантъ Фото: Александра Шарова, Коммерсантъ

Для льготников будут доступны Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня». Приобрести билет пенсионеры смогут в кассах со специальным значком, однако за дополнительные услуги придется заплатить отдельно. Если остаток на сертификате не покрывает полную стоимость билета, Эрмитаж откажет в продаже, так как доплата не предусмотрена.

Программа «Серебряный возраст» заключается в предоставлении сертификата на 1500 рублей для посещения музеев. Для пенсионеров доступны 14 федеральных учреждений и 25 региональных.

Татьяна Титаева