«Единая Россия» уступает другим партиям по активности на «Госуслугах»

Доступ в специальный личный кабинет на портале «Госуслуги» есть у 56 из 89 региональных отделений «Единой России» (62,9%). По этому показателю партия власти уступает ЛДПР (89,9%), КПРФ (85,4%) и «Новым людям» (64,6%), сообщила замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры Галина Сташевская на круглом столе единороссов, который прошел сегодня, 15 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чтобы повышать доверие и узнаваемость среди избирателей, партии и кандидаты также имеют возможность публиковать на «Госуслугах» свои эмблемы и фотографии. По данным госпожи Сташевской, больше всего таких фотографий опубликовали кандидаты от ЛДПР (326), на втором месте — «Справедливая Россия — За правду» (313), на третьем — «Единая Россия» (216). В целом личные кабинеты на «Госуслугах» есть у 90% кандидатов от парламентских партий.

Личные кабинеты на «Госуслугах» нужны партиям, в частности, для того, чтобы регистрировать своих наблюдателей за дистанционным электронным голосованием. Кроме того, доступ партийцев к трансляциям с видеокамер, установленных на избирательных участках, также осуществляется только через «Госуслуги».

Божена Иванова