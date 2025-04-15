В Оренбурге суд не разрешил считающему себя русским немцу сменить национальность

Жителю Оренбурга отказано в установлении факта принадлежности к русской национальности. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как выяснилось при рассмотрении гражданского дела по заявлению к управлению записи актов гражданского состояния администрации Оренбурга, в 1993 году истец сменил свою фамилию. Также на основании решения районного суда в актовую запись о его рождении были внесены сведения о национальности «немец». Семья истца тогда намеревалась эмигрировать в Германию. Впоследствии он изменил свое решение и остался проживать в России.

Истец в суде пояснил, что «он всегда считал и считает себя русским, немецкого языка он не знает, менталитет и обычаи немцев ему чужды». Изменение национальности «немец» на «русский» заявителю «необходимо для восстановления своей этнической принадлежности». В управлении ЗАГС администрации Оренбурга ему в этом отказали, далее последовало обращение в суд.

Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для установления факта национальной принадлежности заявителя как «русский». В 1993 году истцом добровольно реализовано право на указание своей национальности с учетом национальности одного из родителей. Впоследствии оренбуржец неоднократно получал документы, в которых указана его национальность «немец». Как пояснили в пресс-службе суда, «истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что от изменения национальности у него возникнут, изменятся какие-либо его личные или имущественные права, при этом указание "немецкой" национальности истца не нарушает его конституционных прав и не является основанием для вынесения судебного акта об установлении иной его национальной принадлежности».

Андрей Сазонов