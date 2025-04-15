«Моспроекту-3» придется заново проходить экспертизу по двум станциям метро

Главгосэкспертиза России выдала отрицательное заключение на проектную документацию по этапу 2.6: «Участок линии метрополитена от тупиков за ст. “Горьковская” до ст. “Сенная”» в проекте по продлению Автозаводской линии метрополитена. Этот этап касается строительства двух станционных комплексов, их оборудования и сетей. Теперь проектировщику и генподрядчику АО «Моспроект-3» придется исправлять указанные экспертами недостатки и заново подавать документацию по основному этапу в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ГУММиД (заказчик строительства метро в Нижнем Новгороде) отметили, что к проектной документации возникло более 300 замечаний. Поскольку сами станции метро на Сенной площади и площади Свободы пока не строятся, а щит готовят для проходки второго тоннеля от Сенной площади, то время для устранения недостатков проекта есть.

После того, как в госэкспертизе одобрят этап проекта по строительству станционных комплексов, станет понятна и скорректированная сметная стоимость, и официальные сроки завершения строительства метро в нагорной части Нижнего Новгорода. Контрактная стоимость продления Автозаводской линии метрополитена составила 35,58 млрд руб., но очевидно, что будет удорожание строительства, завершение которого губернатор Глеб Никитин спрогнозировал к концу 2026 года.

В связи с отрицательным заключением госэкспертизы устранять ошибки и заново проходить ее генподрядчику придется за свой счет, уточнили в правительстве Нижегородской области.

Иван Сергеев