«Интрига сохраняется только в противостоянии "Интер"—"Бавария"»

Вечером 15 апреля определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов. Ответные матчи 1/4 финала сыграют «Боруссия»— «Барселона» и «Астон Вилла»—ПСЖ. «Реал»—«Арсенал» и «Интер»—«Бавария» встречаются 16-го числа. Шансы команд на выход в следующую стадию оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

На первый взгляд, интриг в ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов практически нет, слишком многое было решено в первых встречах. Но «Реал» приучил нас к тому, что в главном турнире континента он может все, поэтому даже после поражения в Англии от «Арсенала» со счетом 0:3 кажется, что шансы у испанцев остаются. По крайней мере, пари на их победу на «Сантьяго Бернабеу» предостаточно. В букмекерской компании «Лига Ставок» 75% клиентов уверенно заряжают на команду Карло Анчелотти с коэффициентом 1,7. Находятся и такие, кто ставит на выход «Реала» в полуфинал. От наплыва подобных пари коэффициент на такой исход снизился с 7 до 6. Хотя шансы на то, что «Реал» продолжит свое выступление в Лиге чемпионов, минимальны, уверен футбольный аналитик Константин Клещёв:

«Статистика — это очень упрямая штука. И если взглянуть на историю, то клуб трижды вылетал из соревнований, если проигрывал с разницей в три гола. Так что в общем шансы малы. Причем единственная победа пришлась на поединок 50-летней давности, когда он встречался с английским "Дерби Каунти". Тогда "Реалу" все же удалось пройти дальше. Но стоит ли вспоминать то, что было 50 лет назад?»

В матче чемпионата со скромным «Алавесом» команда хоть и выиграла 1:0, но не показала целостной игры. Сейчас в адрес команды Карло Анчелотти критика звучит все громче, хотя тренера это не беспокоит. Его подход к работе со звездными игроками разделяют далеко не все, что не мешает мэтру открыто рассуждать о том, кто должен играть на рояле, а кто его носить:

«Для меня очевидно, что для одаренного игрока основная сложность — жертвовать собой на благо команды. С моей точки зрения, есть два типа футболистов: те, кто бегают, и те, кто делают разницу. Ты не можешь быть посередине. Либо ты постоянно бежишь, либо ты делаешь разницу».

Стоит сказать, что желающих взять пари на победу «Реала» в Лиге чемпионов, несмотря ни на что, предостаточно. Для тех, кто верит в чудо, озвучу: в «Лиге Ставок» его успех идет с коэффициентом 23. Главным же претендентом на победу в турнире букмекеры считают другой испанский клуб — «Барселону». Коэффициент на победу сине-гранатовых чуть выше 3, что неудивительно. «Барса», можно сказать, уже в полуфинале, ведь после победы над «Боруссией» 4:0 в первой игре другого исхода ждать не стоит. Похожая история в противостоянии ПСЖ и «Астон Виллы». Парижане в первой встрече взяли верх 3:1. Футбольный агент Вадим Трушков вообще считает, что команда Луиса Энрике должна дойти до финала: «Мы должны ее там видеть. Если брать английские клубы, то "Арсенал" сильнее, чем "Астон Вилла", а тот — просто не соперник "Пари Сен-Жермену", слишком большая разница в классе. "Арсенал" можно считать противником, но ПСЖ сильнее».

На первый взгляд, интрига сохраняется только в противостоянии «Интер»—«Бавария». Ведь в первой встрече итальянский клуб взял верх со счетом 2:1. Но букмекеры не верят в «Баварию». В «Лиге Ставок» коэффициент на ее выход в полуфинал 3,3. Для сравнения — для итальянской команды этот показатель 1,34. С обороной у подопечных Симоне Индзаге полный порядок, поэтому вероятность, что в полуфиналах сыграют «Барселона»—«Интер» и «Арсенал»—ПСЖ очень высока. Но не будем забегать вперед.

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Владимир Осипов