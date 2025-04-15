Начальника службы безопасности Белоярской АЭС подозревают в получении взятки

Белоярский районный суд Свердловской области 15 апреля изберет меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику службы безопасности Белоярской атомной станции (входит в концерн «Росэнергоатом») Владимиру Соколову, сообщил источник «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На станции эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800.

По данным ведомства, Владимир Соколов обвиняется в совершении двух преступлений. Ему вменяется ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Комментариев от силовых структур Свердловской области не поступало.

Полина Щуцкая