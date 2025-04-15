Ижевскую школу №65 присоединят к №20 в рамках реорганизации учебных учреждений

Ижевскую школу №65 присоединят к среднему общеобразовательному учреждению №20 в рамках реорганизации, следует из постановления администрации города от 10 апреля. Ранее здание располагалось на ул. Щедрина, 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты» Фото: «Яндекс.Карты»

Напомним, В 2022-м по результатам инструментальной экспертизы здание школы №65 признали аварийным. В 2023-м планировался снос старого здания школы для дальнейшей постройки нового образовательного учреждения на 825 мест со спортивным ядром. Снос начали в феврале 2024-го. Учащиеся были переведены в школы № 20 и № 59.

Здание школы было построено в начале 1960-х годов. По действующим нормам, новое здание школы должно быть построено только после установки шумовых экранов, защищающих от шума расположенных рядом железнодорожных путей.