Уфимские фехтовальщики в составе сборной заняли второе место в первенстве мира

Российская команда, в состав которой входят уфимские фехтовальщики Искандер Булатов и Валерий Корнилов, завоевала серебряную медаль первенства мира среди юниоров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Валерий Корнилов занял пятое место в личных соревнованиях.

Первенство, в котором участвовали 32 команды, проходило в китайском городе Уси. В первой встрече с командой США россияне победили со счетом 45:34.

По данным открытых источников, в финале юниорская сборная России по рапире, в составе которой выступали Искандер Булатов, Александр Керик, Валерий Корнилов и Павел Пузанков, проиграло команде из Италии со счетом 36:45. Третье место заняли хозяева турнира.

Майя Иванова