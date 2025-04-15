Власти Тольятти намерены перезапустить обанкротившееся ОАО «ДРСУ»

В Тольятти депутаты рассмотрели информацию горадминистрации о плане дальнейших действий по ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Предприятие, признанное банкротом в 2021 году, получит из бюджета Тольятти 33,5 млн руб., сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Чтобы сохранить деятельность ОАО «ДРСУ» до 1 мая планируется погасить задолженность и прекратить судебное производство по делу о банкротстве. Затем в течение одного месяца должен быть избран совет директоров «ДРСУ» с обязательным включением в состав депутатов.

Предполагается произвести оценку имеющегося имущества предприятия, оценить состояние техники, остающейся на балансе «ДРСУ», а главное определить минимальное количество специальной дорожной техники, которая требуется для использования в основной деятельности. На все это планируется потратить не более месяца после избрания нового совета директоров.

По завершению процедуры оздоровления предприятия, «ДРСУ» предстоит участвовать в конкурсных программах по заключению контрактов на содержание и ремонт улично-дорожной сети.

Депутаты порекомендовали администрации до 15 мая 2025 года представить информацию о составе и сроках начала работы проектного офиса.

Алексей Алексеев