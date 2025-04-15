НЗХК модернизовал контейнеры для перевозки ядерного топлива

Сибирский филиал АО «Атомспецтранс» в Северске совместно с ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (НЗХК) разработали и ввели в эксплуатацию новые модели ISO-контейнеров для перевозки ядерного топлива автомобильным (модель ЭСМ-339) и железнодорожным (модель ЭСМ-434) транспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Конструкция и компактность новых контейнеров позволяет оптимально использовать вместимость привлекаемого авто- и железнодорожного транспорта и снизить потребность в нем в 1,5 раза»,— отметили в НЗХК.

ISO-контейнер предназначен для перевозки транспортно-упаковочных комплектов (ТУК) с ядерным топливом. Каждый комплект выдерживает большие нагрузки (вес ТУК составляет 3,8 тонн, в один ISO-контейнер вмещается шесть ТУКов).

ПАО «НЗХК» — производитель ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Занимается выпуском металлического лития и его солей. Входит в состав топливного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Михаил Кичанов