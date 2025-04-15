ГК «Элси» в три раза увеличила вложения в строящийся ТЛК в Линево

АО «Элси Логистик» (входит в ГК «Элси») увеличила инвестиции в строительство транспортно-логистического комплекса с 70 млн руб. до 250-300 млн руб. Объект строится на территории ТОР «Линево» в Новосибирской области. Запуск комплекса запланирован на лето 2025 года, ранее ввод в эксплуатацию был назначен на апрель.

Компания будет предоставлять услуги по приемке, переработке и хранению грузов, в том числе резидентам ТОР, сообщила пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области». Сейчас предприятие находится на этапе ввода в эксплуатацию, ведется набор персонала.

АО «Элси Логистика» зарегистрирована в 2023 году. 85% акций компании принадлежит Вячеславу Гунгеру, 15% — Сергею Пеньковскому. Группа реализовала в Новосибирской области несколько инвестиционных проектов, в том числе строительство цеха горячего цинкования за 670 млн руб., а также строительство сборочно-сварочного цеха за 650 млн руб. По данным Rusprofile, выручка компании по итогам 2024 года составила 5,8 млн руб., убыток — 9,8 млн руб.

Лолита Белова