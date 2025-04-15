Участнику СВО из Башкирии вынесли приговор за убийство и дезертирство

Уфимский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему из Башкирии, признав его виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ), насильственных действиях против начальника, совершенных во время частичной мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ), самовольном оставлении места службы (ч. 5 ст. 337 УК РФ) и дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Подробности уголовного дела неизвестны.

По совокупности преступлений военнослужащему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года. Первые восемь лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Венера Хисамова