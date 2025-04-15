В 2026 году в Татарстане объем валовой сельхозпродукции республики планируют нарастить до 1,5 млрд руб. Об этом сообщили на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан планирует увеличить объем валовой сельхозпродукции до 1,5 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Татарстан планирует увеличить объем валовой сельхозпродукции до 1,5 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За прошлый год объем валовой сельхозпродукции увеличился до 1,067 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Татарстане из-за плохих погодных условий потеряли более 500 тыс. тонн зерновых культур. Убытки с начала года составили более 200 млн руб.

Дарья Сайфиева