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В 2024 году в Татарстане из-за непогоды потеряли около 500 тыс. тонн зерновых

В 2024 году в Татарстане из-за плохих погодных условий потеряли более 500 тыс. тонн зерновых культур. Убытки с начала года составили более 200 млн руб. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на прямом эфире.

В этом году из-за непогоды было потеряно около 10–12% зерновых. Марат Зяббаров рассказал, что весной из-за повторных заморозков пострадали первые всходы культур. После этого на сельскохозяйственный сезон повлияла засуха. Когда началась уборка культур, пошли дожди.

По итогам сельскохозяйственного сезона в Татарстане собрали около 4 млн тонн зерна.

«Мы считаем, что это неплохие результаты, неплохая урожайность», — отметил Марат Зяббаров.

Лидером по урожайности в 2024 году стал Тетюшский район Татарстана, где намолотили 175,4 тыс. тонн зерна. На первых позициях также оказались Кукморский (100,9 тыс. тонн зерна) и Новошешминский (123,3 тыс. тонн зерна) районы республики.

Диана Соловьёва

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