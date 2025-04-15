Население Японии сократилось на полмиллиона человек

Население Японии за прошедший отчетный год (октябрь 2023 — октябрь 2024 года) сократилось на 550 тыс. человек, следует из данных Министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Это уже 14-й год подряд, когда количество жителей Японии сокращается. Теперь в стране проживает 123,8 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество проживающих в стране японских граждан сократилось на 898 тыс. человек, что стало рекордным годовым падением за всю историю ведения статистики, то есть с 1968 года.

При этом население Японии продолжает заметно стареть. По итогам года доля жителей моложе 15 лет составила 11,2% от общей численности населения. Это 13,83 млн человек, что на 343 тыс. меньше по сравнению с предыдущим годом и является самым низким показателем за всю историю. А вот численность пожилых жителей (старше 65 лет) продолжает увеличиваться. Их в 2024 году стало на 17 тыс. больше — 36,24 млн. Они составляют уже 29,3% населения Японии.

Кирилл Сарханянц