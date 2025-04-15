Нижегородские власти откажутся от авиации при обнаружении лесных пожаров

Минлесхоз Нижегородской области решил отказаться от использования авиации для патрулирования лесов и обнаружения лесных пожаров. Об этом глава министерства Роман Воробьев сообщил на заседании комитета по экологии в областном заксобрании. По его словам, мониторинг лесов и обнаружение пожаров будут проводить с помощью беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Беспилотные аппараты и система видеонаблюдения обнаруживают до 90% лесных пожаров. У авиации обнаружение — около процента. Иногда этот показатель с трудом дотягивает до того, чтобы в статистике по обнаружению авиапатрулирование как-то отображалось. Экономически оно не обосновано»,— считает Роман Воробьев.

Он также рассказал, что Нижегородская область в 2025 году станет первым российским регионом, где мониторинг лесов и обнаружение лесных пожаров будет идти инновационными способами. Весь лесной фонд покрыт системой видеонаблюдения, к которому добавляют беспилотники.

С начала года на вооружение лесопожарной охраны поступили дополнительно 28 квадрокоптеров и три беспилотные авиационные системы (БАС) самолетного типа с радиусом действия до 200 км. Сейчас к этим БАС закупают три штабные машины. Они смогут выезжать в любой район Нижегородской области и проводить мониторинг лесов.

Владимир Зубарев