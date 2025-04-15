Семья Тебекиных передала контроль над белгородской агрофирмой Денису Избрехту

Тамбовский бизнесмен Денис Избрехт стал основным владельцем белгородской агрофирмы ООО «Паритетинвест», которая ранее была поделена между Михаилом Тебекиным, сыном попавшего под уголовное дело бизнесмена Владимира Тебекина, и Ириной Кладовой. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, накануне его доля выросла до 73,36%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В конце ноября 2024 года господин Избрехт получил 5% в «Паритетинвесте». В декабре его доля выросла до 49%. Из-за этого доля Михаила Тебекина сократилась сначала с 50% до 45%, а затем — до 1%.

Также в марте из состава учредителей вышла Ирина Кладовая. Ее доля в 50% была распределена между Денисом Избрехтом и самой компанией, которой теперь принадлежит 25,65%.

Денис Избрехт, по данным Rusprofile, выступает владельцем 11 действующих организаций. Ему принадлежат семь московских компаний, одна петербургская и одна воронежская — ООО «Торговый дом "Россошанский"», которое производит масла и жиры. В числе активов предпринимателя представлено столичное ООО «ДВС-компани трейд», торгующее зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В нем у господина Избрехта 90%.

В Белгородской области бизнесмен является основным владельцем не только «Паритетинвеста», но и ООО «Ваш хлеб», которое до декабря 2024 года контролировали Михаил и Дмитрий Тебекин.

Об уголовном деле Владимира Тебекина — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова