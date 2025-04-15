Лавров не поддержал позицию Токаева о территориальной целостности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Ъ», что не согласен с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в вопросе территориальной целостности государств. По мнению главы МИДа, страны, входящие в ООН, должны уважать Устав во всей его полноте, а не только право на целостность.

Корреспондент «Ъ» Андрей Колесников привел слова господина Токаева о том, что в мире вспыхнет около 650 региональных конфликтов, если страны будут руководствоваться лишь правом нации на самоопределение. После этого выступления Касым-Жомарта Токаева господин Лавров объяснил казахстанской стороне позицию России. В частности, министр подчеркнул, что территориальную целостность уважают те государства, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории.

«Ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживающий на этой территории, которую колонизаторы захватили! Это же не требует доказательств! Не представляли ни Париж, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Лондон... Поэтому и процесс деколонизации прошел в полном соответствии с Уставом ООН»,— сказал Сергей Лавров.

Касым-Жомарт Токаев ранее уже заявлял, что Казахстан поддерживает территориальную целостность всех государств и будет уделять приоритетное внимание этому принципу. По словам представителя казахстанского МИДа Айбека Смадиярова, из этого же принципа Казахстан исходит в вопросе присоединения к России Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

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