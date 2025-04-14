Для содержания дорог в Воронежской области ищут подрядчика за 1,1 млрд рублей

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» опубликовало девять открытых конкурсов, чтобы выбрать подрядчиков для содержания участков автодороги Курск–Воронеж (Р-298) — Р-22 «Каспий». Общая сумма начальных цен контрактов составляет 1,1 млрд руб., следует из опубликованной на портале госзакупок информации.

Все контракты предполагают укрепление обочин, нанесение разметки, а также ремонт дефектов покрытия картами: срезку поверхностного слоя асфальтобетона и укладку верхнего слоя.

Первый контракт предполагает в срок с 1 июля текущего года до 20 августа 2026-го провести работы на участке протяженностью 5 км. Максимальная стоимость контракта — 64,2 млн руб. Срок подачи заявок до 22 апреля, итоги будут подведены 25 апреля.

Для участия в остальные конкурсах необходимо подать заявку до 30 апреля, определение победителя назначено на 7 мая. Во втором контракте максимальная стоимость содержания участка протяженностью 11 км составит 142,5 млн руб. Начало работ запланировано на 1 августа 2026 года, завершить работы нужно будет до 20 августа 2027-го. Третий контракт максимальной стоимостью 158,1 млн руб. на содержание участка протяженностью 12,2 км подразумевает проведение работ с 1 августа 2026 года по 20 июня 2027 года. Еще один конкурс — на заключение контракта на содержание участка в 6,9 км максимум за 90,7 млн руб. Работы нужно будет провести с 1 мая по 20 июня 2026 года.

Еще один контракт минимальной стоимостью 77,7 млн руб. предлагает содержание шестикилометрового участка в период с 1 августа 2026 года по 20 июля 2027 года. Контракт на содержание самого большого из перечисленных участка протяженностью 24 км для содержания на период с 1 августа 2026 по 20 августа 2027 года разыграют по максимальной стоимости 310 млн руб. На этот же период ищется подрядчик для работ по содержанию участка дороги протяженностью 9 км. Первоначальная стоимость контракта — 116,6 млн руб. Планируется, что еще два участка протяженностью 4,5 и 5,7 км будут на содержании подрядчика с 1 августа 2026 года по 20 августа 2027 года. Максимальная стоимость контрактов — 58,2 млн и 73,4 млн руб. соответственно.

Напомним, ранее министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило два открытых конкурса, чтобы выбрать подрядчиков для ремонта автодорог.

Ульяна Ларионова