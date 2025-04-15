Жена экс-мэра Сочи просит разместить детей с ней в следственном изоляторе

Жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, находящаяся в СИЗО по обвинениям в посредничестве при вымогательстве взятки и растрате, обратилась к правозащитникам с просьбой помочь разместить ее малолетних детей вместе с ней. Об этом сообщила ТАСС адвокат Елизавета Меткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Адвокат отметила, что для Янины Копайгородской разлука с детьми является самым тяжелым испытанием. Она подчеркнула, что условия СИЗО позволяют размещать малышей вместе с матерями, и в таком возрасте дети не осознают свое нахождение в тюрьме.

Янина Копайгородская направила обращение к члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еве Меркачевой и уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. У Янины Копайгородской пятеро детей: годовалые близнецы, дочери 3 и 14 лет, а также 24-летний сын Давид Давлатов. Последний временно опекает младших братьев и сестер.

Следствие утверждает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил взятку от сочинского бизнесмена на сумму более 43 млн руб. за создание благоприятных условий для развития бизнеса предпринимателя. Супруги были задержаны осенью 2024 года, и им также инкриминируется хищение земельных участков в Сочи и получение взяток от застройщиков.

Лия Пацан