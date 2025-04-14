Правительство остается при своих

ФАС России попросила нижегородское управление антимонопольной службы проверить жалобу на концессионные соглашения областного правительства, заключенные с компаниями, так или иначе учрежденными концедентом. Автор жалобы эксперт по закупкам Александр Кулаков считает договоры концессии на крупные проекты общей стоимостью 12,2 млрд руб., которые власти заключают фактически сами с собой, антиконкурентными, незаконными и содержащими признаки сговора. Правительство пока не комментирует эти доводы, а эксперты отмечают, что ограничений на аффилированность юрлиц при подписании концессий в российских законах нет.

ФАС проверит концессионные соглашения нижегородского правительства

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», начальник управления строительства ФАС РФ Олег Корнеев попросил главу нижегородской антимонопольной службы Ленара Шафигуллина проверить жалобу эксперта по закупкам Александра Кулакова, усмотревшего признаки нарушений законов о защите конкуренции и противодействии отмыванию преступных доходов в концессионных соглашениях, подписанных правительством Нижегородской области. Господин Кулаков считает, что соглашения на строительство крупных инфраструктурных проектов были заключены с организациями, так или иначе учрежденными областными или проправительственными структурами. Об этом он сообщил в своей жалобе в ФАС.

По его мнению, фактически правительство региона подписало с самим собой соглашения на укрепление левого берега реки Оки от затона яхт-клуба до Канавинского моста, ледового дворца на Стрелке и детской академии хоккея, а также двух школ, следует из жалобы.

Общая стоимость этих концессионных соглашений оценивается в 12,2 млрд руб. Большинство соглашений были заключены с организациями, учрежденными АО «Корпорация развития Нижегородской области», единственный участник которой — правительство области.

В числе таких концедентов ООО «Проект 4», «Школа Зенит» и «Школа Анкудиновка». Стопроцентная доля в ООО «Спортивный центр "Торпедо"» принадлежит АНО «Хоккейный клуб "Торпедо"», один из учредителей которого также областное правительство. «Концедент сам с собой заключил концессионное соглашение и сам себя финансирует из областного бюджета, в чем усматриваются признаки нарушения закона "О защите конкуренции". Аналогичная ситуация и по другим заключенным концессионным соглашениям, в которых концедент сам управляет концессионером через его учредителей, которыми и является»,— полагает господин Кулаков.

По его мнению, подобные условия могут создавать преимущество подконтрольным правительству организациям на торгах: другие потенциальные концессионеры не могли претендовать на соглашения на равных условиях, поскольку проправительственные компании получали бюджетные субсидии. Более того, остальные участники торгов могут оказаться в неравных и заведомо невыгодных условиях по срокам внесения платежей, исполнения соглашений, а также ответственности за несоблюдение условий.

«В итоге кроме предложений подконтрольных властям организаций заявки на торги не поступали. После того как концессии были подписаны, условия меняли в пользу победителя, продлевая сроки работ и снижая к ним требования»,— отмечается в жалобе.

Также Александр Кулаков попросил ФАС проверить распоряжения правительства об одобрении нескольких концессий на строительство объектов недвижимости с компаниями, которые он считает фирмами-однодневками. В таких организациях не было ни одного работника, только руководитель. Также у них отсутствовало подтверждение финансирования в размере 5% от заявленного в концессии объема инвестиций.

Такие многомиллиардные соглашения на строительство спортивной и дорожной инфраструктуры должны быть признаны ничтожными, поскольку компании без штата и материальных ресурсов, не являющиеся членами саморегулируемых организаций, могут сорвать сроки и обанкротиться, полагает автор жалобы. В этих условиях банки не могли кредитовать концессионеров и обеспечить их участие в торгах, а также направить концеденту и организаторам торгов письма, подтверждающие финансирование. Поэтому концессионные соглашения необходимо проверить на предмет нарушений закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, говорится в жалобе.

«Ъ-Приволжье» направил запрос в правительство Нижегородской области с просьбой прокомментировать доводы Александра Кулакова, приведенные в жалобе в ФАС. Ответа на запрос пока не поступило.

Старший юрист юридической компании «Войнов, Маслов и партнеры» Екатерина Огородова отметила, что жалоба не содержит конкретных доказательств нарушения закона в части требований к концессионеру.

По ее словам, федеральный закон «О концессионных соглашениях» не ограничивает круг потенциальных участников даже в случае аффилированности с публично-правовым образованием. Кроме того, реальный ущерб заявителю не нанесен, поскольку господин Кулаков не является участником концессии и его интерес к сделке носит абстрактный характер.

«Если даже проверка выявит формальные нарушения, их исправление не принесет заявителю реальной выгоды — он просто не относится к числу лиц, чьи интересы защищает этот закон»,— полагает госпожа Огородова. Она отметила, что жалоб на концессии от реальных участников рынка нет. Это означает, что сделки не создали необоснованных преференций или ограничений для бизнеса. Также нет подтверждений того, что концессии были бы интересны кому-либо на рынке. Жалоба носит больше политический, а не правовой характер и адресована она не столько ФАС, сколько силовым структурам»,— считает Екатерина Огородова.

Владимир Зубарев