Лавров заявил о здравом смысле в подходе Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что президент США Дональд Трамп во внешней политике заинтересован в обеспечении национальных интересов, при этом он придерживается здравого смысла. По словам российского министра, в связи с этим республиканская администрация понимает необходимость возобновить диалог России и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корреспонденты «Ъ» Андрей Колесников, Анастасия Домбицкая и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Корреспонденты «Ъ» Андрей Колесников, Анастасия Домбицкая и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: у нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем»,— сказал Сергей Лавров.

Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия и США, «как ответственные международные игроки», обязаны сделать все, чтобы различие в национальных интересах «не деградировало в конфронтацию». «А в тех случаях — пусть их меньше,— когда эти интересы совпадают, обязаны сделать все, чтобы не упустить момент, перевести это совпадение во взаимовыгодные материальные — экономические и технологические, транспортные и логистические — проекты. Я считаю, что это прагматично и заслуживает разговора»,— заявил Сергей Лавров.

Полную версию интервью Сергея Лаврова «Ъ» читайте позднее на сайте «Коммерсантъ».

Лусине Баласян