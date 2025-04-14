«Ак Барс» одержал вторую победу над московским «Динамо» в 1/4 финала play-off КХЛ

Казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 обыграл московское «Динамо» во втором матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и увеличил отрыв в серии до четырех побед — 2:0.

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Шайбы забросили Дмитрий Кателевский (8-я минута) и Альберт Яруллин (54). Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 45 бросков и в седьмой раз за карьеру отыграл на ноль в матчах play-off, установив новый клубный рекорд. По шесть сухих матчей в составе казанцев в play-off провели Андерс Нильссон и Петри Веханен.

Третий матч серии состоится 16 апреля в Казани.

Таисия Орлова