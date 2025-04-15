В Сухум подлетают с вопросами

По данным “Ъ”, iFly может запустить рейсы в Сухум этим летом с привлечением «Библио-Глобуса». Для этого туроператор может получить два широкофюзеляжных Airbus, которые остаются у перевозчика после передачи трех А330 в «мокрый лизинг» «Аэрофлоту». Но, по словам собеседников на рынке, готовность аэропорта Сухума принимать заявленное число рейсов остается под вопросом из-за дефицита сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

iFly может привлечь партнера «Аэрофлота» — туроператора «Библио-Глобус» — к рейсам в Сухум из Москвы этим летом, сообщили три источника “Ъ”. По словам двух собеседников “Ъ” в авиаотрасли, авиакомпания планирует поставить на направление два своих широкофюзеляжных дальнемагистральных Airbus А330–200. Три А330–300 перевозчик ранее передал в «мокрый лизинг» «Аэрофлоту», они в Абхазию летать под кодами «Аэрофлота» не смогут.

По информации собеседника “Ъ” на туристическом рынке, группа «Аэрофлот» сможет самостоятельно вести продажи билетов через свои ресурсы, но основную долю мест получит «Библио-Глобус» в рамках действующего договора с авиакомпанией. Источник “Ъ” указывает, что «Аэрофлот» летать в Сухум не может из-за того, что в 2006 году Международная организация гражданской авиации (ICAO) по требованию Грузии аннулировала код аэропорта.

В «Библио-Глобусе» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили, в «Аэрофлоте» не стали комментировать ситуацию. В iFly “Ъ” подтвердили, что рассматривают возможность запусков рейсов в Абхазию этим летом, уточнив, что окончательные решения будут приниматься по завершении инспекции на предмет технической и кадровой готовности аэропорта принимать рейсы. От подробностей там воздержались.

Росавиация 11 апреля выдала допуски на регулярные полеты в Сухум iFly — до 14 рейсов в неделю из Москвы — и NordStar — до семи рейсов из Красноярска. Также допуски на полеты есть у казанской «ЮВТ Аэро», которая выполнила тестовый рейс в Сухум на CRJ-200 еще в феврале. В NordStar и «ЮВТ Аэро» комментарии не дали.

В апреле первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что рейсы в аэропорт Сухума запустят с 1 мая. Но, по словам собеседников “Ъ” в отрасли, пока перевозчики не получили подтверждений о том, сколько самолетов аэропорт сможет принимать после 30-летнего простоя.

Сухумский аэропорт был закрыт в 1993 году решением ICAO из-за войны республики с Грузией. Летом 2023 года Россия и Абхазия договорились о реконструкции, осенью того же года конкурс на восстановление аэропорта выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие». Бенефициар компании Рашид Рашидович Нургалиев — полный тезка одного из сыновей экс-главы МВД РФ Рашида Нургалиева. Абхазские власти анонсировали, что после реконструкции пропускная способность комплекса составит 1,3 тыс. пассажиров в час. По проекту, инвестор реконструировал рулежную дорожку и взлетно-посадочную полосу аэропорта длиной 3,1 км, а также обновил и терминал.

По словам источников “Ъ” в отрасли, состояние аэродрома и терминала сегодня у российской стороны не вызывает нареканий. Но пока неизвестно, успеет ли аэропорт справиться с кадровым голодом к началу летнего сезона. По данным собеседников “Ъ”, сейчас аэропорт находится в активном поиске сотрудников из России. Так, на портале hh.ru компанией «Инфраструктурное развитие» опубликовано 38 вакансий, в том числе инженеров аэродромной службы. Компания размещает вакансии для специалистов из Сочи, Краснодара и других южных городов РФ.

В Абхазии дефицит аэропортовых специалистов и офисных сотрудников, говорит один из собеседников “Ъ” на туррынке: «Надеемся, что за месяц аэропорт сможет закрыть вакансии и полетная программа начнется». Другой источник в авиаотрасли отметил, что перевозчикам также предстоят визиты в аэропорт для изучения технического оснащения наземного оборудования — «от трапов до источников питания, нужно убедиться, что все это в достаточном объеме». Связаться с «Инфраструктурным развитием» “Ъ” не удалось.

Абхазия — одно из наиболее востребованных российскими туристами направлений. За прошлый год число поездок из РФ в страну выросло на 2,5%, до 5,81 млн единиц, следует из данных Погранслужбы ФСБ. На это лето турбизнес отмечает 20-процентный рост спроса на направление год к году. Это продиктовано в том числе увеличением транспортной доступности региона (см. “Ъ” от 8 апреля).

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предполагает, что открытие аэропорта Сухума снизит загрузку аэропорта Сочи. Хотя через него, по мнению эксперта, путешественникам будет удобнее добираться до курортов Пицунды и Гагр.

Вместимость двух А300–200, как указано на сайте iFly, 345 и 370 мест. Обеспечить загрузку самолета в высокий сезон, особенно при условии продаж блоков мест через туроператора так называемым пакетникам, перевозчику не составит труда, говорит главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. Он напоминает, что iFly исходно чартерный перевозчик и имеет богатый опыт туристических перевозок. С 2022 года весь парк перевозчика остается в двойной регистрации, и сейчас оставшиеся у iFly самолеты летают в основном между Москвой и Сочи. Разнообразить географию полетов в сложившейся ситуации весьма рациональное решение, говорит эксперт. Дальние направления авиакомпании сейчас недоступны, и единственной иностранной альтернативой остаются также потенциально популярные рейсы в КНДР, считает господин Шатилин: «Авиакомпания реально может занять нишу спорных направлений, где определенно получит свой пассажиропоток». При этом эксперт отмечает, что успех рейсов в Сухум будет также зависеть от способности выдерживать ценовую конкуренцию перевозчика с рейсами в Сочи. Кроме того, часть трафика может оттянуть на себя поезд «Ласточка» из Адлера, который ОАО РЖД должно запустить в мае.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова