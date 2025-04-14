Владелец активов Danone исключил возвращение компании в Россию

Danone утратила контроль над своим бизнесом в России, заявил председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов, который сейчас владеет российскими активами холдинга. Он заявил, что выручка H&N в 2024 году выросла на 21,6% по сравнению с 2023 годом, когда активы Danone по указу президента Владимира Путина были переданы в управление государству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе»,— сказал господин Алисултанов ТАСС.

Бывшие активы Danone в России включают в себя 12 заводов, где производилась продукция под брендами «Простоквашино», «АктиБио», «Даниссимо», Actimuno. По данным СПАРК, в 2023 году чистая прибыль бывших активов сократилась на 20,89%, до 4,4 млрд руб., а совокупная выручка — на 1,88% год к году, до 91,13 млрд руб. Бизнес официально перешел под контроль бывшего чиновника из Чечни Руслана Алисултанова в конце 2024 года.

Как сказал господин Алисултанов, в 2024 году темпы роста H&N опередили рост всего рынка молочных продуктов. В стоимостном выражении доля компании на рынке составила 13,2%. Объем инвестиций Health & Nutrition по итогам прошлого года превысил 7 млрд руб., сказал он.

Подробнее о новом владельце — в материале «Ъ» «Danone перешел в знакомые руки».

Александр Рыльский