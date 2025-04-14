Глава Удмуртии встретился с генконсулом Вьетнама по вопросам экономики и туризма

Экспорт удмуртской продукции во Вьетнам вырос в 4 раза с 2020-го по 2023-й, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов во время рабочей встречи 14 апреля, где присутствовала генеральный консул социалистической республики в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Цифры за 2024-2025 гг. не называются.

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«Вы нам поставляете одежду, обувь, резиновые изделия, а мы вам — оптические аппараты, вкусную молочную продукцию. Уверен, что сотрудничество между Удмуртией и Вьетнамом может быть еще крепче. Потенциал и резервы у нас для этого есть»,— сказал господин Бречалов.

На встрече Вьетнам назвали стабильным внешнеторговым партнером Удмуртии: одежда составляет 79% импорта из азиатской страны, электрические машины и оборудование — 13%. Эти категории пользуются наибольшим спросом в Удмуртии.

Как на встрече заявила министр экономики региона Анна Слугина, приоритетным является укрепление сотрудничества сторон в отраслях энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, высоких технологий и логистики.

Кроме того, госпоже Нгуен Май Хыонг презентовали возможности российских вузов и туристический потенциал региона. Представитель Вьетнама, пишет пресс-служба главы и правительства Удмуртии, высказала заинтересованность в расширении торгово-экономических связей между странами.