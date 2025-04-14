Bloomberg: евро становится альтернативой доллару

Волатильность евро снизилась по сравнению с долларом из-за тарифов США, пишет Bloomberg. На прошлой неделе валюта достигла максимума за три года. По словам собеседников агентства, теперь евро можно считать такой же «тихой гаванью» для инвесторов, как и облигации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным Investing.com на 16:16 мск 14 апреля, евро снизился до $1,13 (–0,35%) и демонстрирует небольшое колебание. При этом общее повышение валюты за последние два дня составило почти 4%. На утренних торгах, в 7:45 UTC (9:45 мск), евро торговался в районе $1,14.

Руководитель макростратегии для EMEA в Mizuho International Plc. Джордан Рочестер прогнозирует рост валюты до $1,15–$1,20 в текущем году. «На валютном рынке евро держится долго, но структурные диверсификационные потоки сделают его активом, на который бросятся многие»,— цитирует его Bloomberg.

Макростратег Wells Fargo Эрик Нельсон, напротив, считает, что дальнейшее укрепление евро на рынке не произойдет без «лежачих полицейских». Он напомнил, ротация резервной валюты занимает как минимум несколько месяцев.

В опросе Bloomberg FX о динамике евро поучаствовал 51 трейдер. Ни один из них не подтвердил, что валюта сможет подняться выше $1,15 в этом году. Лишь двое респондентов из Европы рассказали о намерении хедж-фондов перейти на торги евро на уровне $1,20 в течение следующих трех-шести месяцев.

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