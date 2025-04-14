США закрыли России доступ к крупнейшим базам медицинских данных

Национальные институты здравоохранения США (NIH) закрыли доступ к своим базам данных для исследователей из России, Китая, Кубы, Ирана и Венесуэлы. Среди закрытых источников — статистика по онкологическим заболеваниям во всех штатах, базы медицинских и научных организаций, в которых хранится информация об американцах, страдающих психическими расстройствами, онкологическими заболеваниями, людей с алкогольной и наркотической зависимостями и другие хранилища данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gary Cameron / File Photo / Reuters Фото: Gary Cameron / File Photo / Reuters

Опрошенные «Ъ» ученые заявили, что решение США усложняет научно-исследовательские работы и разработку новых лекарств в России. «Возникает риск, что мы будем вынуждены закупать готовые зарубежные препараты, что обходится дороже и уводит финансовые ресурсы за границу. Более того, подобная зависимость в сфере, напрямую влияющей на здоровье населения, ставит страну в уязвимое положение и усиливает технологический разрыв с мировыми лидерами»,— сказал руководитель проекта Medach.Pro, врач-исследователь Сергей Ткачев.

Базы данных закрыли на основании указа, который подписал бывший президент США Джо Байден. Документ позволяет закрывать доступ к медико-генетическим данным граждан Соединенных Штатов для «стран, вызывающих беспокойство», список которых составляет Госдепартамент США. О закрытии доступа сообщили в NIH.

Подробности — в материале «Ъ» «Ученых не допускают до баз».