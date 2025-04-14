В Тольятти сменили главу МБУ «Зеленстрой»

В Тольятти с 14 апреля пост директора МБУ «Зеленстрой» занял Роман Дидковский. До этого предприятие возглавлял Алексей Вожаровский, который занял пост в феврале 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Дидковский (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Роман Дидковский (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как напомнили в администрации Тольятти, основной целью деятельности МБУ «Зеленстрой» является выполнение работ и оказание услуг в сфере благоустройства и озеленения, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.

Господин Дидковский ранее работал экспертом индустриального парка ООО «Тольяттикаучук». Также он является депутатом думы Тольятти, председателем комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, заместителем председателя СРОО «Возвращение».

Новый руководитель отметил, что, еще работая депутатом, глубоко проник в эту тему. Например, предложил применять комплексный подход к озеленению городских территорий.

«Поэтому, когда от новой команды города поступило предложение возглавить МБУ "Зеленстрой", расценил это как возможность изменить ситуацию по благоустройству нашего Тольятти. Считаю, что у городского предприятия огромный потенциал, который необходимо грамотно раскрывать и использовать на благо родного города»,— заявил Роман Дидковский.

Алексей Алексеев