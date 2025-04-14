В Прикамье выявили контрабанду леса на сумму 13 млн рублей

Сотрудники Пермской таможни совместно с ГУ МВД по Пермскому краю выявили контрабанду 1,5 тыс. кубометров древесины хвойных пород, стоимостью более 13 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Древесина из РФ была вывезена в Республику Азербайджан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни установили, что декларации на товары были поданы с заявлением заведомо недостоверных сведений.

В отношении организатора контрабанды возбуждено шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Виновному грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.