Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о колебаниях стоимости лотов в зависимости от сегмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Metrium Фото: Metrium

Квартиры, в которых есть какая-то уникальная особенность, зачастую продаются быстрее. Камин, патио или терраса — такие опции делают жилую недвижимость более привлекательной для потенциальных покупателей. И немного дороже. Террасы сегодня встречают в новостройках 11 из 12 столичных округов. И за год их количество даже немного увеличилось, рост в пределах 2%, посчитали специалисты компании «Метриум». Но все же такие варианты все еще являются редким форматом и предусмотрены только в каждой пятой столичной новостройке. Нет комплексов с террасами лишь в Зеленограде.

По данным брокеров, в сегменте первичного жилья города насчитывается более 900 вариантов с террасами в 79 проектах. Стоит отметить, что от балконов террасы отличаются расположением в пределах фасада и увеличенной площадью. Средняя цена квадратного метра в таких квартирах в новых дома составляет около 1,5 млн руб. Такая высокая средняя цена сформирована преимущественно предложением в высокобюджетном сегменте. За год данный показатель вырос более чем на 250%, но в основном динамика обусловлена изменением структуры экспозиции. В реализацию выведено значительно больше элитных лотов такого формата, в том числе в пентхаусах. Тем не менее жилье с террасами в ликвидных проектах все равно дорожает с опережением инфляции: в среднем на 12% и даже 15% в год. Минимальная стоимость лота с террасами в городе — 8,1 млн руб., а максимальная — 3,5 млрд руб. Так, один из наиболее доступных вариантов стоит в 440 раз дешевле наиболее дорогого.

Светлана Бардина