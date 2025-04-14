Минпромторг впервые выдал производственную лицензию логистическому фармоператору

Компания NC Logistic, специализирующаяся на хранении и транспортировке лекарственных средств, получила лицензию на производственную деятельность от Минпромторга России. Это первая производственная лицензия по стандарту GMP, выданная логистическому оператору на фармрынке. Как пояснили «Ъ» в компании, наличие такой лицензии позволит ей самой фасовать, упаковывать и маркировать фармпродукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фармпроизводители обычно хранят произведенные лекарственные препараты, а также вспомогательные материалы для их производства либо на собственных складах, либо на внешних производственных площадках. Адреса последних им нужно вносить в свою производственную лицензию. Теперь производители лекарств смогут отдавать часть этой деятельности на аутсорсинг NC Logistic, говорят в логистическом операторе. Это освободит производителей от дополнительных проверок со стороны Минпромторга.

По данным аналитической компании RNC Pharma, NC Logistic занимала второе место в комплексном рейтинге логистических операторов на фармрынке по итогам 2023 года, немного уступая «Сантэнсу». По собственным данным NC Logistic, у нее на балансе склады класса А общей площадью более 200 тыс. кв. м. Получение производственной лицензии уже позволило NC Logistic увеличить общую емкость складов на 8 тыс. палето-мест, говорят в компании.

Виктория Колганова