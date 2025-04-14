«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На мировых рынках преобладает нестабильность, все находятся в стрессовом состоянии из-за торговой войны США и Китая. Но жизнь продолжается, и российские инвесторы интересуются акциями. А ЦБ намекает, что и общая, и внешняя обстановка может привести к снижению ставки, а внутренние инфляционные тенденции этому способствуют. Если цикл по ключевой ставке в Российской Федерации изменится, какие эмитенты будут представлять интерес? На какие активы инвесторам стоит обратить внимание? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал», доцентом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Компания Positive Technologies в 2024 году допустила некоторую ошибку, заявив об амбициозных планах, и обнадежила инвесторов. Но все это попало на цикл повышения ключевой ставки. В итоге к концу года инвесторов ждало разочарование, акции упали. Сейчас компания, по словам руководства, несколько меняет свою стратегию. Что вы можете сказать по этому поводу?

Сергей Суверов: Действительно 2024-й оказался не самым удачным для компании Positive Technologies. Были большие амбиции, но роста бизнеса не произошло. В этом повинны как внутренние факторы, в частности, плохая система мотивации, так и объективные — высокая ключевая ставка, которая негативно влияла на активность клиентов. Но после дня инвестора, который провела компания, акции Positive Technologies продемонстрировали рост. Инвесторы поверили в новый прогноз, который составляет 33 млрд руб. по отгрузкам в 2025 году. И многие считают, что этот прогноз достаточно консервативный, потому что компания перенесла на текущий год с прошлого выпуск ряда флагманских продуктов. Positive Technologies сообщила и о трансформации бизнеса, которая позволит вернуться к прибыли, к выплате дивидендов. Цели вполне могут быть реализованы компанией при улучшении системы мотивации и внутренних процессов. Поэтому, думаю, если ключевая ставка будет снижаться, то это окажет влияние на деятельность Positive Technologies — и сам рынок безопасности продолжит расти, и компания может расти быстрее рынка, в отличие от прошлого года.

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