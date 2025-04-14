Жительницу Башкирии приговорили к девяти месяцам за неуплату алиментов

Жительница Илишевского района признана виновной в неуплате средств на содержание детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил ее к девяти месяцам колонии-поселения.

Установлено, что с 2024 года ее обязали выплачивать алименты на содержание 15-летнего сына и 10-летней дочери. Несмотря на привлечение к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ), она не трудоустроилась. Задолженность по алиментам с июня по сентябрь 2024 года составила более 130 тыс. руб.

Майя Иванова