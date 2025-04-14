Власти утвердили стратегию помощи гражданам старшего поколения

Правительство России утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения. План был разработан по инициативе главы государства и рассчитан до 2030 года, говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Повышение уровня и качества жизни старшего поколения — это приоритет правительства. И люди должны получать всестороннюю помощь во всех жизненных ситуациях»,— сказал глава российского правительства Михаил Мишустин. Его заместитель Татьяна Голикова напомнила, что число россиян старше трудоспособного возраста составляет 35,1 млн — 24% от численности населения страны.

Ключевой задачей стратегии является увеличение среднего возраста жизни в России до 78 лет и повышение качества жизни пенсионеров. Среди шагов, которые должны обеспечить старшему поколению «достойные условия долголетия»: повышение пенсионного обеспечения, а также прием на двухэтапную индексацию страховых пенсий со следующего года.

Еще одним аспектом станет повышение качества медицинских услуг, в частности расширение методов ранней диагностики и профилактики заболеваний, регулярное прохождение диспансеризации. В программу также ходит «продление активного долголетия»: пожилых людей будут обучать компьютерной, финансовой, правовой, языковой и экологической грамотности. Будут проводиться мероприятия по дополнительному образованию граждан.