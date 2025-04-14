На Дону в 2025 году смертность снова обгоняет рождаемость

В Ростовской области сохраняется тенденция сокращения населения. За первые два месяца 2025 года естественная убыль достигла 4 тыс. 278 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно информации, предоставленной Росстатом, в январе и феврале в Донском крае появилось на свет 5 тыс. 187 малышей (на 72 меньше, чем за аналогичный период предыдущего года). Количество умерших за тот же период составило 9 тыс. 465 чел. (на 464 меньше, чем годом ранее).

Статистики отмечают, что доля населения старшего возраста на Дону значительно превышает количество детей.

Уменьшение численности населения в Ростовской области фиксируется с 2016 года. По прогнозам регионального Минздрава, к 2026 году население Дона снизится на 1%, что эквивалентно 61 тыс. 979 чел.

Среди факторов, влияющих на сокращение рождаемости, выделяют: перемены в экономической обстановке, ослабление ценностей, связанных с семьей, высокая занятость женщин в трудовой деятельности и увеличивающийся миграционный отток.

Для улучшения демографической ситуации в регионе разработана и действует программа «Повышение рождаемости на 2023-2027 годы».

Валентина Любашенко